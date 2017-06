L'incendio di Londra, il limbo di Theresa May e "banca" Amazon. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Non vorrei essere la giacchetta di Prodi, di questi tempi…” Stefano Menichini Stato dell’Unione Cos'è la "soft Brexit"? Non quello che si pensa, basta sentir Schäuble. Il ministro delle Finanze tedesco: se Londra resta nell’Ue è la benvenuta. Le implicazioni di un approccio morbido e il non detto della May. Macron sostanzialmente dice a Londra: avete fatto una cazzata, fate ancora in tempo a tornare indietro... Come ha fatto un piccolo partito...

