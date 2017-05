Brutto clima alla Casa Bianca, l'attentato a Kabul e i palazzi di Venezia. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Forza Juve…” #JuveReal Silvio Berlusconi Stato dell’Unione L’occasione storica che vede Angela Merkel per approfondire l’integrazione Ue (difesa e non solo), nell’analisi di Politico. Ovviamente nel suo anti trumpismo c’è anche un calcolo elettorale. La cancelliera è realista e pragmatica, conosce bene quanto pesi ancora l’ombrello difensivo Usa sull’Europa e, soprattutto, quanto radicate siano le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico. In ogni caso, il momento per un nuovo europeismo è adesso…...

