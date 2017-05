La campagna di morte dell'Isis, l'espansione di Amazon e il robot-poliziotto. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “In Medio Oriente non sai mai chi è l’amico e chi il nemico. Per non sbagliare, Trump ha venduto armi a tutti…” ElleKappa Jihad quotidiana Sale a 22 morti il tragico bilancio dell’attacco terroristico di Manchester. Il kamikaze che ha causato la strage si chiama Salman Abedi, 23 anni libico-inglese, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe agito da solo, ma in mattinata sono state fermate tre persone. L’Isis ha rivendicato. Chi sono le giovani...

