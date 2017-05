Il viaggio di Trump, i vaccini obbligatori e Paul Pogba. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Ma voi, se foste gli sceneggiatori di House of Cards, non vi dimettereste a questo punto…?” #Trump Daniele Bellasio America oggi Perché la scelta di Robert Mueller come zar che indaga sui presunti legami tra la Russia e Donald Trump potrebbe essere una buona notizia per i repubblicani e, al contempo, pessima per la Casa Bianca. La Casa Bianca cannibalizzata dalla piazza Rossa, in copertina su Time. Quando un’immagine dice tutto e non serve...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.