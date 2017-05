Il fantasma del Watergate, le faide anti Le Pen e il ritorno dell'Ajax. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “L'euro è irrevocabile e non intendo speculare su ipotesi che non hanno la minima base…” Mario Draghi Stato dell’Unione Il nuovo grande dilemma dei partiti tradizionali francesi: allearsi con Macron o combatterlo in vista delle legislative di giugno? E poi la guerra intestina dentro al Front National, dopo la sconfitta al ballottaggio di domenica. Così i neo europeisti possono avere successo, dice Daniel Cohn-Bendit. Macron prenderà “il bastone del pellegrino” per evitare che l’Ue...

