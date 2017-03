"L'electronic ban" di Trump e May, la crisi greca e il dilemma di Hong Kong. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno

Stato dell’Unione

Nel primo confronto tv i cinque principali candidati alle presidenziali francesi hanno discusso molto dei loro programmi e poco delle inchieste giudiziarie. Alla fine sembra sia andato meglio Macron (che dovrà affrontare questi tre ostacoli se vuol salire davvero all’Eliseo).

Come impattano sull’imminente negoziato Brexit le preferenze degli elettori inglesi (sarà un bel rompicapo per Theresa May); cosa significa l’uscita dall’Europa per gli studenti MBA delle università inglesi, nell’istruttivo video dell’Ft; e i piani occupazionali di Goldman Sachs (che sposterà centinaia di persone da Londra prima della Brexit).

Per la cronaca, il negoziato col Fmi sta rallentando e il premier Tsipras minaccia di non firmare la dichiarazione di Roma. Atene potrebbe ritirare il sostegno al documento dell’Ue in polemica per le troppe liberalizzazioni del mercato del lavoro richieste dai creditori. Staremo a vedere!

Liberi nel mercato. Il protezionismo di Trump dà una duplice occasione all’Europa per salvarsi anche dai populismi. Ci riusciremo?

In che modo le vicende di questa piccola cittadina alle porte di Berlino spiegano alla perfezione l’esplosione di consensi della destra radicale in Europa.

Altri mondi

Sabbie arabe. Campi in Libia per fermare i migranti. L’intesa è stata siglata a Roma durante il summit Europa-Africa alla presenza del premier Sarraj. Da maggio pattugliamenti nel Mediterraneo con motovedette italiane e personale di Tripoli; perché la riconquista di Raqqa dalle grinfie dell’Isis potrebbe sfociare in guerra aperta tra turchi e curdi (sarebbe un disastro per Trump); e le tensioni militari tra l’esercito siriano e Israele ormai arrivate al livello di guardia.

America oggi. Donald Trump ha varato l'Electronic ban: il divieto per i passeggeri provenienti da dieci aeroporti mediorientali e africani di imbarcare in cabina tablet e laptop, per presunti rischi terroristici (scelta imitata a stretto giro da Londra); come la nuova amministrazione Usa dovrebbe approcciarsi al dossier “Afghanistan”, secondo Foreign Affairs; e cosa pensano davvero gli americani del “climate change”.

Ombre cinesi. La Cina ha deciso di rafforzare le misure di repressione nello Xinjiang, la regione dell’estremo occidente cinese teatro di un conflitto a bassa intensità tra la popolazione uigura – turcofona e musulmana – e le autorità di Pechino (via Internazionale).

Istruzioni per l’uso. Sei luoghi comuni sulle batterie degli smartphone. Scaricare completamente lo smartphone prima di ricaricarlo non serve, lasciarlo in carica tutta la notte non è un problema: guida per premurosi.

Fai girare l’economia

L’accelerazione sul fronte degli accordi commerciali Ue-Giappone in chiave anti Trump (e anti protezionismo).

Occhio che sta montando lo scandalo della carne brasiliana: potrebbe impattare sull’import-export con Ue e Cina.

Dal “big oil” al “big shale”. Gli investimenti miliardari di Exxon, Shell e Chevron nello “shale” americano.

E poi i ricchi profitti che Porsche riesce a fare per ogni auto venduta!

Mappa del giorno

In Italia solo 44 giovani su 100 lavorano dopo 3 anni dalla conclusione del percorso formativo. La media Ue è 71 (via Francesco Seghezzi).

Personaggi

Ci ha lasciato Martin McGuinness, l’ex comandante dell’IRA. E’ stato anche vice premier nordirlandese. Aveva 66 anni.

Chi è Robert Mercer, il tycoon finanziario newyorkese che si muove riservatamente alle spalle di Donald Trump.

Ah, è stato improvvisamente incarcerato Ahmed Mansoor, l’attivista degli Emirati Arabi Uniti più volte bersagliato da spyware, al punto da aver anche innescato un importante aggiornamento degli iPhone.

La dorata mezza età. Roger Federer è arrivato alla sua settima vita in forma e rilassato, e dopo la vittoria a Indian Wells ha ricominciato a pensare al primo posto in classifica.

Argomenti di dibattito

Il secolo cinese. Perché non potrà essere Pechino a salvare (e rilanciare) il nuovo ordine mondiale.

Virtù borghesi. Domanda: è possibile per un paese prosperare senza una forte classe media? Se lo chiede giustamente l’Atlantic.

Jihad quotidiana. Come reagisce il nostro cervello davanti alle notizie del terrorismo. Vogliamo saperne di più perché pensiamo che informarsi serve a renderci più consapevoli e sicuri, invece…

Occhio alla perestroika. La verità sulle donne dell’Est. Dalla bellezza alla disponibilità, gli stereotipi che si ripetono anche sui media.

Ossessioni

Meglio l’originale. I partiti fanno i grillini, ma l'unico a guadagnare consensi è Beppe Grillo. Della serie: inseguire gli slogan del grillismo serve a nulla.

Effetto alone. I più intolleranti con gli stranieri non sono quelli che ci vivono insieme. Secondo alcuni studi sono invece le persone che vivono nelle aree limitrofe a quelle dove la concentrazione di immigrati è più alta (via il Post).

All night long. Nati dalle ceneri della rivoluzione, viaggio nel mondo dei rave party underground di Kiev, Ucraina.

Mettetevi comodi

Primavera perduta. Sei anni dopo la rivoluzione egiziana, come se la passa (maluccio) la generazione di attivisti della prima ora.

Un paese, due sistemi. Viaggio ad Hong Kong, sospesa tra la stretta cinese, i sogni di democrazia e la consueta prosperità.

Volo libero. Dove vanno gli uccelli quando migrano. La storia dei quindici milioni di anelli utilizzati per studiare le migrazioni degli uccelli.

Guardare Lost oggi. Diario di un ultimo giapponese alle prese con la serie tv di J. J. Abrams nel 2017: cosa significa diventarne fan nell’era del binge-watching?

Accadde oggi

Nel 1963 oggi, chiudeva il mitico penitenziario federale di Alcatraz, situato su un’isola della baia di San Francisco…