I generali di Trump, le isole cinesi e Porto-Juventus. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno

“E quando arriveranno le auto senza autista, che faranno i tassisti…?”

Antonio Polito

America oggi

Mattis, Kelly e McMaster. Il tridente che si occuperà della sicurezza e della difesa Usa al tempo di Trump ha un punto di contatto evidente: un passato militare importante in Iraq.

In che modo le restrizioni sui visti d’ingresso potrebbero impattare sull’America di domani, secondo il Washington Post.

Secondo alcuni investitori le aziende tech di Silicon Valley dovrebbero cominciare a produrre beni e servizi alla portata della “middle american”. Interessante!

Ancora non si è capito bene: l’amministrazione Trump vuole o no distruggere i legami storici con la cara vecchia Europa?

Altri mondi

Manica larga. La premier inglese Theresa May non si è mai sentita così forte. Popolarità alle stelle, visitatori inattesi (vedi Macron ieri), blitz dai Lord per evitare capricci da “vecchietti”. E c’è pure Vogue. I veri vincitori della Brexit, invece? Consulenti, avvocati e lobbisti…

Sabbie arabe. La complicatissima ricostruzione di Gaza, dopo anni di isolamento e il viaggio nella trincea dell’Isis mentre le truppe irachene riconquistavano il grosso di Mosul, il mese scorso.

Cyber war. Gli hacker russi avrebbero usato codice italiano per i loro attacchi. Secondo un ricercatore, il gruppo di cyberspie APT28 avrebbe copiato il codice della società Hacking Team per colpire i Mac. Ma l’azienda milanese è scettica.

Un mare di plastica. Circa un terzo della plastica nei mari è dovuto ai vestiti in fibre sintetiche e agli pneumatici. La dispersione dei rifiuti di plastica non è quindi l’unica fonte di questo tipo di inquinamento. Secondo il rapporto dell’Iucn, soprattutto nei paesi sviluppati, la plastica entra in mare già come microplastica e non deriva dalla frammentazione di oggetti grandi (via Internazionale).

Ombre cinesi. Occhio che le isole artificiali costruite dalla Cina nel Pacifico meridionale sembrano pronte ad un utilizzo militare. Allacciate le cinture.

Nel continente nero. Per la cronaca, in Nigeria si sono perse le tracce del presidente Buhari. Ancora non si sa quando rientrerà dopo un mese di cure mediche all’estero.

Fai girare l’economia

Le barricate anti Uber non servono. I tassisti seguano l’esempio del Giappone. Le tariffe si riducono per fare concorrenza leale ai disruptor di Uber: un modello di business che mette al centro la comodità del cliente, e che si rinnova.

Meno debito o procedura d'infrazione: l'Europa minaccia l'Italia. Nel "Rapporto sul debito", la Commissione impone una correzione dello 0,2 per cento del pil entro aprile. Ma gli "squilibri economici" non sono solo un problema nostrano.

UPS ha deciso di sperimentare le consegne coi droni. Ma con un approccio diverso dagli altri: i suoi droni decollano direttamente dai furgoni, per aumentare la frequenza delle consegne (via Il Post).

Lo sforzo (anche) urbanistico di Parigi per attirare nel suo distretto finanziario istituzioni e banche in uscita dal Regno Unito post Brexit.

Ah, il nuovo mega campus da 5 miliardi di dollari di Apple in California aprirà il prossimo aprile. Accorrete numerosi!

Mappa del giorno

I principali paesi finanziatori dell’Alleanza atlantica (NATO)…

Personaggi

McMaster è un altro duro con il cervello alla corte di Trump. Chi è il nuovo consigliere per la Sicurezza del presidente americano. Un innovatore della cultura strategica e militare che va oltre il semplice approccio muscolare delle forze armate. La lezione Tal Afar.

Chi è il rapper 14enne Bryson Morris. Il nuovo Justin Bieber potrebbe essere dietro l’angolo…

Gigi Buffon e Iker Casillas saranno i protagonisti con i guantoni di Porto e Juventus, stasera. Ma perché sono "invecchiati" in modo diverso?

Argomenti di dibattito

Altri imperi. Lo stato dei rapporti tra Cina e Russia al tempo di Donald Trump alla Casa Bianca.

La grande onda. In che modo la storia latino-americana più recente insegna che il populismo nazionalista è sempre la ricetta più veloce per il declino di un paese (vero Trump?)

Dark web. Alcuni ricercatori di Oxford stanno cercando di mappare il dark web per capire esattamente dove le transazioni commerciali s’incrociano fisicamente con la realtà.

Cosa cuciniamo stasera? Come la moda del cibo ha cambiato le cene con gli amici, tra piccole nevrosi e grandi preparazioni.

La notte degli Oscar. Cosa prevedono la statistica e gli esperti – esistono degli esperti – sui vincitori degli Oscar di quest’anno, che si assegnano domenica.

Ossessioni

Quando è troppo è troppo. La caduta di Milo Yannopoulos, spiegata da Vox.

Piedi a terra. Tutti i modi (inutili?) per cercare di guarire dalla fobia di volare.

Incredibile amisci! Lego e BMW stanno collaborando per creare il concept dei nostri sogni: una moto a lievitazione, volante.

Mettetevi comodi

Se questo è un uomo. Sette anni, 500mila morti e 5 milioni di rifugiati. In Siria si combatte una guerra mondiale senza distinzione tra buoni e cattivi.

Il secolo cinese. Dove la realtà è fantascienza. Gli autori cinesi di science fiction mietono successi. Un settore esploso negli ultimi anni. Come forma di resistenza. Che descrive mondi di fantasia. Per parlare di oggi…

Fordlandia. Nella foresta amazzonica alla scoperta di quel che resta di Fordlandia, la città brasiliana fondata nel 1928 dal costruttore di automobili, Henry Ford.

Tutto intorno a te. Genetica, energia, finanza, medicina, mobilità e via elencando. Le dieci tecnologie che vedremo all’opera (totalmente o parzialmente) nel corso di quest’anno, messe in fila da Technology Review.

Accadde oggi

Nel 1980 oggi la nazionale Usa di Hockey su ghiaccio sconfiggeva a sorpresa lo squadrone sovietico alle Olimpiadi di Lake Placid. L’incontro è passato alla storia come “miracolo sul ghiaccio…”