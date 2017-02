La ripartenza di Trump, la sfida delle auto tedesche e i bagni in India. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno

America oggi

La cosa monta da qualche giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn potrebbe aver trattato con la Russia prima che Trump si insediasse e, ancora più grave, aver mentito al vicepresidente Pence e all'FBI. Insomma un bel guaio per la Casa Bianca (e per Flynn sempre più in bilico)…

Perché la Russia sta cominciando a preoccuparsi dell’agenda di politica estera di Donald Trump!

E perché, dopo tre settimane di grandi tensioni e polemiche, la quarta di “The Donald” alla Casa Bianca potrebbe segnare finalmente un cambio di approccio alle cose di governo (il Wsj lo spera).

Tutto quel che c’è da sapere sul muro con il Messico (cosa è già costruito, cosa manca, cosa vuole davvero Trump e via elencando).

I piani del colosso californiano dei chip GlobalFoundries che, molto poco trumpianamente, costruirà un mega stabilimento miliardario a Chengdu, Cina.

Altri mondi

Sabbie arabe. In Libia c’è il solito caos, che ci riguarda. L'Italia – che ha grandi interessi economici e politici in Libia – sta cercando di arrivare a un accordo tra il governo locale e il generale Haftar appoggiato dalla Russia. Intanto Hamas cambia leader, al vertice il capo dell’ala militare Yahya Sinwar. Scarcerato sei anni fa nello scambio di prigionieri per Gilad Shalit, prende il posto di Haniyeh. Per non farsi mancare nulla, infine, riecco la guerra di potere tra Sciiti che insanguina Baghdad.

Stato dell’Unione. In Romania c’è già qualcuno che definisce le proteste di piazza contro il governo la “rivoluzione degli Smartphone” (perché animate da giovani che usano i social media). Occhio a non ripetere l’errore di valutazione compiuto con le primavere arabe di qualche anno fa. Nel frattempo, la Commissione Ue allontana le elezioni anticipate. Nel giorno della direzione Pd Bruxelles presenta le stime di crescita per l'Italia, promuove l'impegno del governo sulla manovra correttiva e avverte: "Rischi al ribasso per l'incertezza politica"…

Il grande dittatore. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di riunirsi d’urgenza dopo il test missilistico nordcoreano. Lo hanno richiesto Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Preoccupazione per il test è stata espressa anche da Cina e Russia (via Internazionale).

Nel continente nero. Nei paesi africani e non solo, il blackout della rete e la “chiusura di Internet” stanno diventando la formula più diffusa con cui i regimi cercano di soffocare i movimenti di protesta.

Nuova guerra fredda. L’escalation di violenze e provocazioni in Ucraina e l’attesa per le scelte sull’area della nuova amministrazione Usa, nell’analisi del Nyt.

Passaggio in India. La missione impossibile di far utilizzare le toilette agli indiani, usi a ben altre abitudini…

Fai girare l’economia

I piani (abbastanza impressionanti) dei grandi costruttori cinesi per l’anno in corso, raccontati dalla Reuters.

Sono le stesse grandi aziende inglesi a prevedere, nel corso dell’anno, un esodo di lavoratori europei causa Brexit…

In che modo Amazon sta trasformando le strade e i quartieri della propria città natale, Seattle, in una grande palestra per testare nuovi progetti “retail”…

Come si stanno preparando i colossi automotive tedeschi alla doppia rivoluzione dell’auto senza conducente e dell’auto alimentata a batteria elettrica. Ce la faranno a reinventarsi?

Mappa del giorno

Com’è cambiata la struttura dei ricavi del New York Times negli ultimi quindici anni (via Claudio Giua)…

Personaggi

Chi è Roberto Di Bella, il giudice che salva i figli dai boss mafiosi…

Come sta evolvendo il gioco dell’asso NBA Steph Curry con l’arrivo di Kevin Durant in squadra a Golden State.

Argomenti di dibattito

Manica larga. Cosa può insegnare, rispetto alla Brexit, lo sfarinamento (prima) e la fine (poi) del glorioso Impero britannico, nell’analisi dell’Economist.

Le guerre di Obama. Che presidente è stato, dal punto di vista militare, quello che ha vinto prematuramente il Nobel per la pace e viene accusato di aver bombardato troppo e troppo poco (via Il Post)?

Gomblotto. Perché Netflix ha fatto bene a trasmettere lo speciale su Beppe Grillo.

Paure ancestrali. In che modo la cultura della dieta sta diventando un altro modo, ossessivo, per affrontare e addomesticare la paura della morte (via NightReview).

L’eredità di Lahm. L’evoluzione di uno dei terzini più influenti della sua generazione, capace di superare definitivamente l’idea delle posizioni fisse in un campo da calcio.

Ossessioni

Cose turche. Occhio che il giro di vite islamista e il consolidamento del potere di Erdogan impattano decisamente sulle politiche formative delle scuole turche.

Incredibile amisci! Guardate quanto è alto (e grande) il più imponente castello di sabbia completato in India…

Guai in vista. C'è una grossa frattura nel ghiaccio dell’Antartide (via Pietro Minto).

Piccolo Eliseo. Per la cronaca, le proteste di piazza in Francia causate dalle violenze della polizia sul giovane di colore Theo, diventeranno sicuramente un fattore elettorale in vista della sfida presidenziale.

Mettetevi comodi

Compagni addio. Quindici anni fa era al governo in tutta l’Ue, oggi è crisi di voti e di idee: il 2017 rischia di finire senza neanche un partito socialista al potere.

Jihad quotidiana. Viaggio tra i lavoratori oil&gas iracheni che lottano contro l’Isis e i sabotaggi ai campi petroliferi.

Vite parallele. Come guadagnare 75 miliardi dal salvataggio delle banche. A dieci anni dalla Lehman, il governo Usa incassa i profitti del piano di salvataggio. L’Europa? Ha speso più del doppio e ha perso quasi tutto.

Intelligenza Artificiale. In che modo gli eredi di Alexa e Siri cambieranno per sempre la nostra vita quotidiana.

Piatto ricco. Vincitori e vinti della serata dei Grammys 2017, Adele contro Beyoncè…

Accadde oggi

Nel 1929 oggi Alexander Fleming presentava i risultati sulla penicillina al Medical Research Club…