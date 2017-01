Theresa May alla Casa Bianca, Amazon contro Netflix e il roboburger. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno

“Una tassa sulle importazioni è anche una tassa sugli americani. ABC! Chissà se lo capiranno i trumpisti…”

Thomas Manfredi

America oggi

Cosa c’è dietro alla grande eccitazione dei mercati per Trump. Lo sviluppismo trumpista ha spinto il Dow Jones oltre il record. Ma anche i media l’hanno aiutato a creare una incerta euforia.

La crisi, le pressioni e le rotte migratorie ai confini meridionali degli Stati Uniti nella bella infografica della Reuters.

Le implicazioni petrolifere delle tasse di confine che Trump vorrebbe applicare al commercio con il Messico. Senza contare che quasi 5 milioni di posti di lavoro Usa dipendono dal commercio con Città del Messico.

Peraltro le politiche trumpiane securitarie e protezioniste potrebbero favorire in Messico l’ascesa di leader politici populisti. E tra non molto si vota…

Cosa vuole evitare May davanti alla corte di Trump. Il premier britannico incontra il presidente americano alla Casa Bianca. Obiettivo: un accordo commerciale che rilanci la “special relationship” anglosassone e non apparire implorante.

Altri mondi

Sabbie arabe. Allarme dell’Onu sullo Yemen: in arrivo la peggiore carestia mondiale. Quattordici milioni di persone sono alla fame, due milioni rischiano di morire; i piani del Pentagono per colpire duro l’Isis e “placare” gli alleati; e il ritorno di fiamma russo in Afghanistan, in competizione con gli Usa.

Stato dell’Unione. L’agenzia europea che vogliono tutti. Quando ci sarà Brexit, l’Agenzia europea per i medicinali dovrà trasferirsi da Londra in un’altra città dell'UE: molte si vogliono candidare, compresa Milano. E poi le prove tecniche di nuovi legami commerciali tra Germania (Europa) e Cina, anche in funzione anti Trump.

Dieselgate. Nuovi accusati nell’inchiesta sulle emissioni della Volkswagen. I procuratori di Braunschweig hanno annunciato di aver esteso la lista degli indagati da 21 a 37 persone, tra cui anche l’ex amministratore delegato Martin Winterkorn, sospettato di frode (via Internazionale).

Nuova guerra fredda. Manovre militari e provocazioni. La politica di Putin spiegata in una mappa.

Il grande esodo. C’è un paese che accoglie da solo più migranti di tutti quelli che arrivano in Europa dal Mediterraneo. È l’Uganda, e lo fa con un modello invidiabile ed efficiente.

Fai girare l’economia

La logica di Intesa Sanpaolo tra neo protezionismo e neo nazionalismo. Le vere ragioni industriali e politiche nascoste dietro l’offerta pendente di Intesa su Generali.

Questa app cinese, Toutiao, ha seicento milioni di utenti ma nessuno la conosce…

La battaglia tra Amazon e Netflix per accaparrarsi il promettente mercato dell’entertainment indiano.

Mappa del giorno

La classifica dei primi dieci partner commerciali degli Usa…

Personaggi

Per scrollarsi di dosso l’immagine del sultano autoritario, il presidente turco Erdogan vara la strategia dello charme. Ce la farà?

Peter Thiel, il cattivo della Silicon Valley. È uno dei maggiori sostenitori di Trump, ha fondato PayPal e fatto chiudere Gawker: come un iperlibertario diventa nemico del progresso.

In ricordo di Giovanni Arpino. Un profilo dello scrittore nato novant’anni fa e scomparso nel 1987, passato rapidamente dai bestseller all'oblio.

L’impatto incredibile in serie A di Federico Chiesa, figlio di Enrico.

Argomenti di dibattito

The Donald. Con Trump ci aspettano quattro anni così? Gli annunci contraddittori sul muro al confine col Messico e le dimissioni al Dipartimento di Stato sono le ultime notizie di una settimana molto movimentata alla Casa Bianca (via Il Post). E comunque la geopolitica di Trump è razionale, dice lo storico Niall Ferguson.

Effetti collaterali. In che modo le politiche anti immigrati della Casa Bianca potrebbero impattare sulla lotta al terrorismo. Perché potrebbero…

Giornata della Memoria. Perché nel diario di Anne Frank c’è ancora molto da scoprire.

Futurologia. Meglio sopra o sottoterra? Tra tunnel e vie d’aria, progetti futuristici per il trasporto e la mobilità di domani.

Ossessioni

Milizie fai da te. I volontari armati anti migranti ai confini dei paesi est europei.

Roboburger. Sembra che McDonald’s stia per lanciare il primo distributore automatico di panini alla carne…

Jihad quotidiana. Al Shabaab ha attaccato una base militare keniana nel sud della Somalia. Il gruppo jihadista ha dichiarato di aver preso il controllo della base uccidendo almeno 66 keniani…

Mettetevi comodi

Comiso. Dentro la base siciliana abbandonata da cui sarebbe stato possibile distruggere l’URSS.

Questione di spezie. Il boom di ristoranti indiani in Gran Bretagna, sessant’anni fa, dagli archivi del Guardian. Molto bello!

La vita è un gioco. Una primavera così densa di pezzi da Novanta non si vedeva da anni, perciò ecco una guida ai migliori giochi in uscita nei prossimi cinque mesi.

99 billion idea. In che modo Uber e Airbnb si sono scontrati con le città in cui operano, sono sopravvissuti ai rivali e, soprattutto, hanno risolto la questione della sharing economy.

Accadde oggi

Cinquant’anni fa oggi, il cantante Luigi Tenco si sparava a Sanremo…