Economist

L’Economist sembra ritornare ai bei tempi della gestione Micklethwait e per la sua edizione britannica sforna una copertina con un gioco di parole perfetto: Theresa Maybe. Nei suoi primi sei mesi di governo, il premier britannico ha fatto dell’indecisione la sua cifra di governo, e finora la gestione del dossier Brexit ha decisamente lasciato a desiderare. Per il miglior magazine britannico, delle due figure politiche a cui May è stata paragonata per educazione e ascesa politica, Angela Merkel e Gordon Brown, il premier assomiglia molto più al secondo – e questo non è un complimento.