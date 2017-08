L'inverno demografico d'Europa visto dalla Germania. Uno studio

Berlino. In un continente con tassi di fertilità ai minimi storici e una popolazione in diminuzione e invecchiamento, all’aumentare del numero dei pensionati, la prosperità del passato può essere mantenuta solo se una forza lavoro di dimensione ridotta riesce in una duplice e non facile impresa: mantenere alto il volume di beni e servizi prodotti e sostenere un numero crescente di lavoratori a riposo. Sfide che rendono la questione demografica di rilevanza strategica. L’Istituto di Berlino per la popolazione e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.