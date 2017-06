Fan di Ferro

Tiziano Ferro ha aperto l’11 giugno il suo tour, “il primo tour italiano che parte dopo tutte le cose terribili che sono successe”, ha detto riferendosi all’attentato di Manchester e chiedendo ai propri fan di non chiudersi in casa. Pillole di Francesco Maselli sul cantante di Latina.

111

I chili raggiunti dal cantautore durante l’adolescenza. Tiziano Ferro era affetto da bulimia e si alzava durante la notte per calmare la fame. Il numero è diventato il titolo del suo primo album. I problemi di peso sono ricorrenti nei suoi testi: “Rosso relativo”, diversamente da quanto interpretato alla sua uscita, non è una canzone in cui si celebra il sesso ma racconta delle sue notti insonni a mangiare senza riuscire a fermarsi.

7

Gli album pubblicati dal cantautore: sei in studio e una raccolta. Oltre 40 i singoli. Sono sette anche i tour internazionali per la promozione dei dischi. In totale Tiziano Ferro ha venduto più di 15 milioni di copie in meno di vent’anni di carriera.

2,5 milioni

Le copie vendute dal suo primo album, “Rosso relativo”, tuttora il suo più grande successo commerciale.

5

Le lingue in cui canta Tiziano Ferro: italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese. Per migliorare la padronanza delle lingue si è laureato in traduzione e interpretazione all’Università di Los Angeles.

5

Gli album del cantante, più la collezione “The Album Collection”, entrati in una sola settimana (la prima del 2012) nella compilation dei dischi più venduti, Top 100, della Federazione industria musicale italiana.

30…

anni e una chiacchierata con papà” è il titolo dell’autobiografia in cui l’artista ha raccolto tutti i suoi diari dal 1995 al 2010. Nel libro affronta i suoi problemi con il cibo e la notorietà. La pubblicazione era stata anticipata da due lunghe interviste a Repubblica e Vanity Fair, nelle quali il cantante dichiarava ufficialmente per la prima volta la sua omosessualità e parlava della depressione.

4

I paesi in cui ha vissuto. Nel 2004 si è trasferito a Puebla de Saragoza, in Messico, nel 2005 a Leicester, in Inghilterra. Ha deciso di tornare in Italia, a Milano, nel 2011 ma dal 2016 risiede principalmente a Los Angeles.