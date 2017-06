Sull'Atlantico si vola low cost

I voli intercontinentali low cost non sono più un tabù. A Norwegian Airlines presto si affiancheranno Ryanair e Level, che si preparano a debuttare sulle lunghe tratte collegando Europa e America. Da fine maggio, sul sito della compagnia irlandese, è possibile prenotare tratte intercontinentali operate da Air Europe, con partenza da Madrid. Ma siamo sicuri convengano? Ecco qualche numero per farsi un'idea.

20

Sono le rotte disponibili da Madrid verso l’America a prezzo low cost, che comprendono Argentina, Brasile, Cuba, Messico e gli Stati Uniti. Le città servite sono: Boston, Miami, New York (Jfk), Buenos Aires, Santa Cruz, Salvador, San Paolo, Bogotá, l’Avana, Punta Cana, Santo Domingo, Guayaquil, San Pedro Sula, Tel Aviv, Cancun, Asuncion, Lima, San Juan, Montevideo, Caracas.

10

Le nuove rotte lanciate in aprile da Norwegian da città come Belfast o Edimburgo verso piccoli scali statunitensi come Newburgh e Providence, a meno di 100 chilometri da Manhattan e Boston, a partire da 69 euro.

978

In euro, è il prezzo per volare da Madrid a New York nel mese di settembre con Air Europe e Ryanair. Partendo da Roma, c’è da aggiungere il biglietto da e per Madrid: circa 70 euro. Prezzo finale, 1.048 euro.

591,10

E’ il prezzo, in euro, per volare sulla tratta Roma-New York nelle stesse date del mese di settembre prenotando con la compagnia low cost Norwegian. C’è sempre uno scalo da fare, questa volta a Stoccolma.

770

In euro, è il prezzo prenotando con Alitalia, nelle stesse date di settembre, sempre sulla tratta Roma-New York. Questa volta però senza effettuare scali.

2008

E’ l’anno in cui per la prima volta Ryanair ha annunciato di voler lanciare le tratte intercontinentali. I voli sarebbero dovuti andare da Londra e Dublino a New York, Florida, Los Angeles, San Francisco e Boston.

149

In euro, il prezzo di partenza per un volo da Barcellona a Oakland, vicino a San Francisco: è una delle tariffe promosse dalla neonata compagnia low cost intercontinentale Level, nata in seno al colosso Iag (British Airways, Iberia e Vueling) che inaugurerà i collegamenti a giugno.