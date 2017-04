Tesla mon Amour

185 mila

Le auto Tesla vendute finora a partire dal 2008 quando comparve il primo modello, la Roadster. Tesla è il secondo produttore mondiale di auto elettriche dietro Renault-Nissan.

500 mila

Le vetture che Tesla conta di produrre nel 2018

2,4 per cento

E' l'aumento di valore del titolo Tesla la settimana scorsa, quando il fondatore Elon Musk ha annunciato che l’azienda presenterà presto un suo modello di camion (già a settembre). Camion elettrico e a emissioni zero, e ciò pare confermare l’inversione di rotta dell’industria americana. L’attenzione è infatti passata dalle auto ai mezzi pesanti; anche Uber, acquisendo la startup Otto, sta sperimentando camion a guida autonoma; mentre Mercedes sta pure lavorando a un veicolo non inquinante. Un settore, quello dell’autotrasporto, che negli Stati Uniti vale 726 miliardi di dollari (più del fatturato di Google, Wal-Mart e Amazon messi insieme). Inoltre il trasporto su gomma pone meno problemi alla trasformazione in guida autonoma di quanti ne ponga la guida in città.

52 per cento

L'aumento di valore del titolo Tesla a Wall Street negli ultimi sei mesi.

2,5 miliardi di dollari

I costi che il gruppo conta di mettere a bilancio nei prossimi sei mesi. La società di Palo Alto è da una parte la più promettente in termini di “visione”, dall’altra la meno redditizia in termini di business.

7

I componenti del consiglio di amministrazione di Tesla. La settimana scorsa diversi azionisti (tra cui il fondo pensione degli insegnanti della California) hanno scritto una lettera di protesta perché vogliono cambiare il board. Musk ha risposto: “se avete questo genere di problemi, comprate azioni Ford, piuttosto”. Nel board siede anche il fratello, Kimbal Musk.

51 miliardi di dollari

Valore di mercato di Tesla, contro i 50 di General Motors e i 45 di Ford.

6,6 milioni

Sono i veicoli venduti da Ford nel 2016, con guadagni per 4,6 miliardi.

10 milioni

Sono i veicoli venduti da General Motors nel 2016, con 9,4 miliardi di dollari di utili.

76.000

I veicoli venduti da Tesla nel 2016, con una perdita di 675 milioni.