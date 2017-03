2017

L’anno in cui gli Oscar sono andati a Silicon Valley. Gli Oscar 2017 non sono stati infatti solo quelli della busta sbagliata ma saranno ricordati soprattutto come quelli per cui Silicon Valley comincia a scalzare Hollywood nel settore dell’intrattenimento. Due statuette sono andate infatti a Amazon, per la creazione del film “Manchester by the sea” di Kenneth Lonergan (miglior sceneggiatura originale, miglior attore protagonista a Casey Affleck). Un Oscar anche a Netflix per “The White Helmets”, di Orlando von Einsiedel, vincitore nella categoria cortometraggi.



10 miliardi

In dollari, gli incassi complessivi di tutte le sale cinematografiche d’America nel 2016, risultato più basso degli ultimi vent’anni. 1.334.595.848 i biglietti staccati nei cinema americani nel 2016 (numero praticamente identico a quello del 1995).

30 miliardi

In dollari, il fatturato di Disney su 532 film prodotti negli ultimi vent’anni. Disney è leader del mercato dell’audiovisivo con una quota del 15 per cento.

10 miliardi

In dollari, il valore di Borsa di Paramount, lo stesso di vent’anni fa.

60,28 miliardi

In dollari, il valore di Borsa di Netflix.

40 per cento

Il calo dei guadagni dei prime cinque studios di Hollywood (Paramount, Universal, Twentieth Century Fox, Warner Bros, Disney) dal 2007 al 2011.

54

Nominations agli Emmy ottenute da Netflix.

100 milioni

Gli utenti di Netflix in tutto il mondo. La compagnia è nata nel 1997 come servizio di vendita e noleggio di dvd per posta (ancora oggi spedisce 600 mila dvd all’anno alle famiglie americane). Dieci anni dopo, nel 2007, è diventata azienda di streaming. Nel 2010 si è avuto il sorpasso degli utenti digitali rispetto ai sottoscrittori di dvd.

6 miliardi

In dollari, la spesa per contenuti originali del 2016 di Netflix.