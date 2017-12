Oxford è diventata la Babilonia dell'ideologia

Post-truth” è stata nel 2016 la parola dell’anno scelta dagli Oxford Dictionaries e rimpallata in tutto il mondo. Ma proprio l’Università di Oxford, che pubblica il celebre dizionario, sembra impegnata a dare un nuovo significato proprio alla “post-verità”. Una serie di ritratti agiografici di ex studenti hanno fatto la loro comparsa nelle pareti della più celebre università anglosassone. L’iniziativa fa parte del progetto “Diversifying Portraiture” che Oxford ha adottato un anno fa. L’ateneo era stato criticato per “la mancanza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.