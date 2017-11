L’elaborazione letteraria della passione

Maledetto per sempre il sognatore inutile Che nella sua stupidità per primo volle Per trattare un problema insolubile e sterile Mescolare a cose dell’amore onestà molle! (Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier, dans sa stupidité, s’éprenant d’un problème insoluble et stérile aux choses de l’amour mêler l’honnêteté!) Sono versi di Charles Baudelaire (traduzione abborracciata mia, ma in rima), esibiti da Micòl Finzi-Contini in un discorso indiretto fatto al narratore, Giorgio Bassani di diritto letterario...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.