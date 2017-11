L'anno rosso

E’ venuta l’ora di ripassare la rivoluzione russa: ce l’eravamo dimenticata. Parlo di quelli che l’avevano letta, “studiata” anzi, per imparare come si fa. A turno, dopo il 1917, aspiranti avanguardie di generazioni di tutto il mondo sono passate di lì, come avevano fatto i capi bolscevichi con la rivoluzione francese: e gli operai avevano assaltato il Palazzo d’Inverno cantando la Marsigliese in russo. Perciò bisognava “fare come la Russia”, e squillare il campanello. Quelle letture piegate a un uso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.