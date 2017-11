Caporetto francese

Il 14 settembre 1812 Napoleone Bonaparte entra vittorioso a Mosca dopo poche settimane di campagna. I russi, che continuano la loro tattica di terra bruciata e cercano in tutti i modi di evitare lo scontro armato con i francesi, l’hanno abbandonata il giorno prima. Bonaparte è convinto che lo zar Alessandro I si presenterà a breve per trattare le condizioni della resa, com’era costume all’epoca dopo la caduta della capitale. Ma Alessandro non intende arrendersi, sa che l’inverno è alle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.