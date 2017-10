Boualem Sansal aveva previsto la fine fisica dello Stato islamico in un’intervista al Point del novembre 2015: “Vedremo la fine di Daesh, ma non sarà la fine dell’islamismo. L’islamismo è molto intelligente, molto attivo. Quando il Gia (Gruppo islamico algerino, ndr) è stato sradicato, quello che lo ha sostituito è stato peggiore di ogni altra cosa. Questo islam ci porta a un collasso morale”. Due anni dopo, lo Stato islamico sta effettivamente crollando, con la perdita prima di Mosul, in...

