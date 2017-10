E' tutto un complotto

La diffusione di teorie antiscientifiche è diventato un problema sanitario, come dimostra la recente necessità di introdurre l’obbligo vaccinale per legge sia in Italia sia in Francia, ma la questione rischia di diventare un anche problema per la salute del corpo sociale. “E’ la nuova sfida della nostra società: democrazia della conoscenza contro democrazia dei creduloni”. Gérald Bronner è un sociologo dell’Università Paris-Diderot, autore del libro “La democrazia dei creduloni” (che il Foglio sta pubblicando a puntate ogni lunedì) e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.