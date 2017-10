Ferito da un’esplosione sul fronte della Prima guerra mondiale, Clemente Rebora aveva cominciato a dare segni di disturbi psichici. Dopo un lungo peregrinare per ambulatori e ospedali, era infine arrivato al nosocomio psichiatrico San Lazzaro, a Reggio Emilia. Dove ricevette la celebre e bislacca diagnosi di una strana patologia, che lui stesso avrebbe poi raccontato: “Lo psichiatra che me la diagnosticò, forse sentendomi parlare, la definì, con parola greca, mania dell’eterno”. Con questa diagnosi Rebora venne congedato. Per i sensi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.