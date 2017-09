Rosso, Pontormo, Bronzino e gli altri Tra "lascivia" e "divozione". A Firenze un cinquecento tutto nuovo

Chiudete gli occhi ed entrate, come per incantamento, direttamente nella sesta sala. C’è la statua di una Fata Morgana in marmo, ignuda. Una statua che zampillava acqua e abbelliva una fontana. E’ un pezzo pregiato della mostra, è del Giambologna, il fiammingo di Firenze, ora è in una collezione privata. Soprattutto racconta una storia esemplare, una delle molte porte d’accesso a Palazzo Strozzi. Anzi, la storia la raccontano i due curatori, Carlo Falciani e Antonio Natali. Bernardo Vecchietti era un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.