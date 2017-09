Motivi, non solo personali, per ricordare Tabucchi per quel che era

Le persone combattive o colleriche non meritano celebrazioni pacificanti e banali. Parlate male di me anche dopo che sarò morto, ve ne prego. Quanto ad Antonio Tabucchi, a cinque anni dalla morte, ho letto cose giustamente edificanti, piene di cura e amore, stupite di costante ammirazione, che mi hanno perfino fatto venire voglia di leggere i suoi libri (da me trascurati, ma piacevano a mia madre). Pare che il celebre romanzo “Sostiene Pereira” sia una storia di formazione a parti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.