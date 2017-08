I mondi in miniatura dell’artista giapponese Tatsuya Tanaka

L'artista giapponese Tatsuya Tanaka realizza diorami – ambientazioni in scala che ricreano varie scene – in cui minuscoli modellini interagiscono con oggetti di uso quotidiano visti da una prospettiva originale. È diventato così famoso e popolare grazie al suo sito, “Miniature Calendar”. Tanaka realizza le sculture, poi le fotografa e le pubblica on-line, ormai da cinque anni. Attualmente le sue miniature sono esposte in una mostra a Taipei.