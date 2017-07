Nella città desertificata c'è il compimento dell'incubo di George Romero

Allarmi allarmi, dalle città spariscono i negozi spazzati via dai siti di shopping online e dalle abitudini dei millennial. Per noi il primo campanello d’allarme era suonato in piazza Santo Stefano a Bologna, quando in una pausa del Festival dei Sensi, la filosofa della traduzione canadese Sherry Simon mi diceva preoccupata “quant’è bella Bologna così piena di negozi, non come a Montréal”. La Simon ha casa Umbertide, in Umbria, ed è amante delle città tanto da aver dedicato loro un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.