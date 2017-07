Aggressiva sì, e allora?

Un tempo eravamo tutte Hello Kitty. La bobtail giapponese antropomorfa col fiocco rosa in testa che sin dal 1975 fece la fortuna dell’azienda dell’entertainment nipponica Sanrio e di tutto il settore kawaii, ovvero il business della pucciosità. Ma quarant’anni dopo, le donne non sono più tutte occhioni e gentilezze. E s’incazzano, perfino. Va da sé che pure gli stereotipi abbiano bisogno di un aggiornamento. Dopo un questionario online lanciato dalla Sanrio per trovare un nuovo personaggio che si ispirasse al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.