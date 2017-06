Fan di Joyce, fatevene una ragione: Dublino non è più quella dell'Ulisse

Ho fatto un giro nella Dublino del 1904 e l’ho trovata piuttosto cambiata. Oggi cade il Bloomsday: ogni 16 giugno i fan di James Joyce celebrano l’anniversario del giorno in cui è ambientato l’Ulisse camminando nei luoghi percorsi da Leopold Bloom. I tour a tema di Dublino sono andati esauriti da tempo; ma negli anni è invalsa la tradizione di celebrarlo ugualmente in tutto il mondo, da Auckland alla Croazia, da Philadelphia a Shanghai. In Italia il Bloomsday itinerante si...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.