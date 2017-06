Le immagini di Adelaide, quelle della squadra saudita di calcio che si fa beffe del minuto di silenzio in memoria delle vittime degli attentati di Londra, hanno fatto il giro del mondo. La notizia si presta a vari commenti: sulla geopolitica mediorientale, sulla dottrina islamica, sull’ambiguità degli alleati occidentali. A me interessa riflettere sulla giustificazione addotta dai sauditi: quel rituale in memoria di vittime innocenti “non appartiene alla nostra cultura”, hanno detto. E così, mentre il pubblico e la nazionale...

