Ci ha pensato per un anno, durante il quale in casa ha fatto lo sciopero del silenzio. Poi una mattina Fatima, nome di fantasia perché i volti che si svelano non possono svelare la propria identità, ha deciso che aveva sopportato troppo. Che aveva toccato il fondo della sua tolleranza al dolore. Dopo anni di dinieghi all’attività sportiva, alle gite scolastiche, alle materie scandalose – fra le quali i genitori avevano annoverato persino la filosofia, probabilmente perché strideva troppo con...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.