Il design non è solo novità: al Salone del Mobile di Milano è pieno di modelli storici vestiti a nuovo

L'idea alla base della pipa era quella di isolare il braciere all'interno per ottenere una combustione ottimale e di raffreddarlo all’esterno per favorire la maneggevolezza. Il primo obiettivo è stato raggiunto tramite una distanza di isolamento tra legno e alluminio e il secondo inserendo nella pipa alette di raffreddamento, secondo il principio delle teste dei motori a benzina. Per non alienare i fumatori più tradizionali, si è scelto di controbilanciare la forte innovazione tecnologica e progettuale con un design dai contorni e dai colori piuttosto tradizionali.

"Premium Line", per Bosch-Siemens. Questa serie di prodotti era composta da una macchina per il caffè, un bollitore e un tostapane ed esprimeva alta q

Lavatrice "Supernova" per Eudora. L'idea alla base di questo progetto era quella di realizzare un oggetto “individuale” da usare in bagno, piuttosto che essere un altro "elettrodomestico da incasso per la cucina". L'altrimenti caratteristico "schermo televisivo" (portello in vetro) è ridotto ad un cerchio di controllo del funzionamento di dimensioni ridotte. Il principio a cassetto per i comandi li protegge da acqua e sapone. Spessi pannelli in plastica proteggono la superficie superiore dai graffi quando viene usata come superficie di lavoro.

Shisha 2.0

Il “911 Soundbar” è un sound system senza precedenti. Riprende l’architettura posteriore di una Porsche 911 GT3, il cui doppio terminale di scarico è qui interpretato come subwoofer. Tecnologicamente all’avanguardia il “911 Soundbar” ricalca fedelmente l’aspetto originale dei componenti del veicolo: le saldature e i collegamenti lasciati ben in vista esprimono mascolinità, artigianalità e autenticità, mentre il dettaglio metallico sospeso sopra la base nero opaco rende questo impianto un’opera di design perfetta per tutte le ambientazioni.

Performance di massimo livello e uno stile sofisticato si sposano per creare BOUNCE™:S4 Style 2.0. Questa scarpa da running Porsche Design Sport prodotta da adidas ha un look futuristico e tecnico, con una tomaia in neoprene e Kurim 3D. La struttura BOUNCE™, unica nel suo genere, si combina all’intersuola ultraleggera EVA, per una corsa lussuosamente morbida e stabile.

Reclinabile per Frau. La poltrona Antropovarius era costituita da un sistema di elementi simili a “costole” fissati in modo regolabile lunga una barra in carbonio (“colonna vertebrale”). La struttura consentiva non solo di effettuare le classiche regolazioni nella zona del collo, del bacino e del ginocchio, ma permetteva anche di adattarsi al profilo individuale e all’altezza della persona. Gli elementi trasversali erano fissati sulla barra di carbonio tramite fibbie a chiusura rapida in base ad una scala dell’altezza. Partendo da questo principio, fu sviluppata successivamente anche una serie di sedute da ufficio regolabili. Il lavoro di progettazione fu un esempio di cooperazione con altre discipline e istituzioni: in una serie di prove svolte in collaborazione con l’Istituto di ergonomia dell’Università di Monaco di Baviera, vennero infatti rilevati vari profili di seduta, a seconda dell’utilizzatore, poi trasferiti nella struttura a coste della sedia.

Casco integrale per Kiwi. La visiera integrata offriva la possibilità, innovativa rispetto agli altri caschi, di guidare in tutta sicurezza anche con la visiera aperta o semiaperta (in 4 posizioni) mantenendo sempre una grande eleganza estetica. Il guscio frontale esterno proteggeva la visiera da eventuali danni conferendo allo stesso tempo al casco, grazie alla sua tonalità bicolore, un look distintivo senza bisogno di elementi grafici aggiuntivi.

Motoscafo offshore per Kineo. L’inconsueto design del ponte di questa potente imbarcazione si basava tanto su criteri ergonomici e funzionali, finalizzati a garantire libertà assoluta di movimento negli spazi interni, che su principi estetici, che richiamavano la forma del delfino - simbolo di velocità e agilità in acqua. Alcune delle innovative soluzioni applicate ai dettagli erano il rivestimento in morbida schiuma di poliuretano integrato nel pozzetto, un sistema di ingresso e discesa negli interni mutuato dall’industria aerospaziale, nonché una piattaforma bagno a scomparsa. Alcuni prototipi sono stati realizzati in una lunghezza di 27 piedi

Telefono per Deutsche Telekom. Il design di questo telefono si basava su un’innovazione tecnica, che fu anche brevettata. L’intera tastiera poteva essere infatti ruotata di 180° e consentiva di appoggiare la cornetta, oltre che nella posizione sinistra/destra e in alto, anche in tutte le posizioni diagonali intermedie. Questa funzione, insieme alla necessità ergonomica di avere un pannello di controllo inclinato verso l’utilizzatore, influirono sulla scelta di adottare come forma base per la progettazione una sezione sferica.

Exclusive sunglasses Porsche design/Carrera. Questo classico modello di occhiali con lenti intercambiabili è diventato sinonimo dello stile Porsche Design. Si tratta di uno dei modelli di maggiore successo al mondo; imitato tante volte ma nessuna copia è mai riuscita ad avvicinarsi all'originale. Gli occhiali da sole si adattano alla luce e alla sua intensità. Le lenti possono essere sostituite a piacimento e sono disponibili in una varietà di colori. La montatura è disponibile in 14 colori diversi, su speciale richiesta anche in oro massiccio a 14 o 18 carati.

Televisore per Grundig. Grazie a una nuova struttura dei volumi è stato possibile dare allo schermo un piano perfettamente bidimensionale. La forma a sezione sferica era espressione formale del meccanismo interno di trasmissione dei raggi catodici da una fonte centrale. Lo stesso valeva anche per la forma degli altoparlanti (onde radio) e del telecomando (raggi infrarossi). Quest’ultimo, incorporato in un incavo sulla parte posteriore dell’apparecchio, funzionava anche come tastiera di comando integrata.

Tram a pianale ultrabasso per Siemens. Progettare un tram con un’altezza dal suolo estremamente ridotta (15 cm sul livello di strada) rappresentava una sfida particolarmente complessa. Oltre a facilitare salita e discesa a persone anziane o con disabilità doveva permettere una facilità di utilizzo anche a viaggiatori con bagagli e mamme con carrozzine. Questo progetto doveva comunicare soprattutto mobilità e agilità, motivo per cui vennero enfatizzati in particolare gli snodi intercomunicanti tra le carrozze: da qui la particolare progettazione tecnica dei portali su assi e dei gruppi di trazione integrati. Per la progettazione degli interni grande considerazione è stata data alla sicurezza e al comfort dei passeggeri, oltre che alla necessità di garantire loro una salita e discesa agevole e veloce