Fuorisalone compie vent'anni. Al via gli eventi del 2017 per le strade di Milano

Per la 56esima edizione del Salone del Mobile di Milano, che aprirà domani per chiudersi il 9 aprile, attesi 300mila visitatori da oltre 165 paesi. Almeno altri 100mila in arrivo per gli eventi in città, nell'ambito del Fuorisalone, che quest'anno si allarga ad altre due zone: i nuovi distretti dedicati alla creatività sono i quartieri Cadorna e Isola, tra feste "fashion" e presentazioni nei vari district meneghini. Saranno oltre 1000 gli eventi in 11 distretti (Brera, 5 Vie, San Babila, Statale, Porta Venezia-San Gregorio, Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio, Durini, Cadorna, Isola, Bovisa), due dei quali, nuovi, dedicati alla creatività: Design Cadorna e Isola Design District. "Ogni anno è una grande emozione - ha spiegato Gilda Bojardi, direttore di Interni Magazine e inventrice di questa formula -. C'è forse un po' di emozione in più perché possiamo guardarci indietro e vedere i risultati raggiunti, come gli oltre due milioni di visitatori".