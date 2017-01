Le firme di Trump diventano virali. Una pagina di sfottò

Nei suoi primi 5 giorni di mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo per l’immediato ritiro dal Tpp e l’ordine di costruzione del muro con il Messico. Poi sono arrivati gli ordini esecutivi sugli oleodotti e la circolare che impedisce agli impiegati federali qualsiasi forma di comunicazione con il pubblico. Su Facebook la vulcanica produzione di atti del nuovo presidente è stata subito accolta con ironia: la pagina “Trump che firma cose” ha creato una serie di meme in cui The Donald firma di tutto, dalle istruzioni per le pareti divisorie IKEA, con tanto di omino col sombrero, alla sua stessa cravatta.