Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Il suicidio della chiesa - Dall’apostasia silenziosa che affliggeva Papa Wojtyla si è passati all’autosecolarizzazione. Possiamo ancora salvarci? Spindler, teologo e predicatore domenicano, lo spera - di Matteo Matzuzzi

Fabio for president - Modello leggendario, idolo biondo di generazioni di casalinghe americane. In lui forse il trumpismo ha trovato la sua icona - di Mattia Ferraresi

Menzogna e privilegio - “Vi spiego perché le bugie inquinano il mercato delle idee”. Parla Pitruzzella, capo dell’Antitrust - di Stefano Cingolani

Graziani proibito - Il suo borgo gli ha fatto un monumento: il sindaco rischia il carcere per apologia del fascismo. E’ andata meglio con regicidi e terroristi - di Maurizio Stefanini

Notti magiche al Trump hotel - A Las Vegas. Nella hall i cappellini che vanno a ruba tra i turisti. Sui tavoli lo champagne di famiglia - di Michele Masneri

Non siate troppo severi. L’italiano è vivo e lotta insieme a noi - I requiem per la “morte del congiuntivo”: prematuri. La pervasività dell’inglese: più un’impressione che un’effettiva realtà. I neologismi orrendi: si dimenticano presto. Un dantista in difesa della lingua che cambia - di Mirko Volpi

L’altra Dublino di Joyce - Lo scrittore a Trieste concepì l’“Ulysses” e coltivò il rapporto con Svevo. Lo raccontano le lettere - di Giuseppe Marcenaro

Liberale integrale - Il pensiero di John Hallowell e la sua critica radicale alla filosofia del New Deal. Per trovare le origini della crisi del Novecento - di Antonio Donno

Steno, nostro padre - Sceneggiatore e regista, genio della commedia, era nato cento anni fa. Il ricordo dei fratelli Vanzina - di Marina Valensise

Lo spirito della candela - Fiaccola funebre e chiarore nuziale, luce fatua e perpetua: il cero amato da generazioni di artisti. Anche contemporanei, come si vede in una mostra allestita in Germania - di Alessandra Iadicicco