Carlo Conti e Maria De Filippi insieme alla conduzione del Festival di Sanremo

Carlo Conti insieme a Maria De Filippi nella conduzione del Festival di Sanremo. Anche se l'ufficialità arriverà soltanto nella conferenza stampa di mercoledì 11 gennaio, le ipotesi si fanno più insistenti, anche in virtù del tweet di Conti, che parla di “lavori in corso” aggiungendo un malizioso “magari”. Nel giro delle indiscrezioni, in queste settimane si erano fatti i nomi dell'attrice Miriam Leone e della fashion blogger Chiara Ferragni, ma adesso i dubbi si stanno diradando.

Per #Sanremo2017 lavori in corso. Ne saprete di più l'11 gennaio in conferenza stampa e .... magari !!!! — Carlo Conti (@CarContiRai) 5 gennaio 2017

La De Filippi, da par suo, non ha mai nascosto l'interesse a condurre un giorno il Festival. Conosce già il palco dell'Ariston, essendo stata ospita di Paolo Bonolis nel 2009. E i precedenti di conduttori prestati da Mediaset alla Rai non mancano: tra i precedenti ci sono Mike Bongiorno nel 1997 e Raimondo Vianello nel 1998. E Carlo Conti, in un certo senso, ha già fatto il percorso inverso, partecipando a una puntata di Amici in qualità di giudice esterno.

Perché proprio Maria De Filippi? I motivi non sono nemmeno tanto cervellotici. La signora Costanzo ha dimostrato ampiamente di saper trovare la formula aurea, tra compiacimento del pubblico e raggiungimento degli obiettivi Auditel: non solo "Amici", perché anche "Uomini e donne", "C'è posta per te" e "Tu si que vales" hanno sempre fatto ottimi risultati in termini di ascolti.