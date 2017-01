L'ultima vittima del 2016 è Mariah Carey

Mariah Carey doveva essere la star dei festeggiamenti a Times Square, dove almeno un milione di persone ha atteso l'arrivo del nuovo anno. Ma la cantante americana ha inaugurato il 2017 con una figuraccia in diretta sulla Abc, che trasmetteva il 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest'. Durante la sua performance a Times Square, la diva pop ha ha dovuto affrontare alcuni problemi tecnici. Come si nota nel video, Mariah Carey è incappata in un auricolare mal funzionante e in una base non sincronizzata che ha rivelato al pubblico che l'esibizione era in playback. Mariah Carey ha poi lasciato il palco e chiesto al pubblico di continuare al posto suo. "Sto cercando di fare la brava", ha detto rivolta alla folla.