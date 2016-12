Nuovo lutto nel mondo del cinema. A distanza di un giorno dalla morte di Carrie Fisher, si è spenta la madre, Debbie Reynolds. La leggendaria attrice hollywoodiana, diventata famosa nel 1952 per la sua interpretazione in 'Singing in the Rain', è morta ieri sera a 84 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un ictus, secondo quanto ha riferito il figlio Todd Fisher al sito TMZ. "Voleva rimanere con Carrie", ha dichiarato Todd Fisher a 'Variety'. Reynolds era a casa del figlio a Beverly Hills per organizzare il funerale della figlia quando si è sentita male, probabilmente per lo stress subito dopo la morte di Carrie, ed è stata immediatamente ricoverata.

Debbie Reynolds balzò agli onori delle cronache rosa nel 1959, quando si separò dal cantante Edie Fisher, che la lasciò poco dopo la nascita della figlia Carrie per sposarsi con Elizabeth Taylor, la migliore amica di Debbie. Texana, di famiglia umile, Debbie Reynolds si fece notare da giovanissima vincendo un concorso di bellezza. Nata il primo aprile 1932 a El Paso, In Teza, Debbie Reynolds, artista completa, attrice, cantante e ballerina, esordì a 15 anni nel film "Vorrei sposare". Ma guadagnò la ribalta al fianco di Gene Kelly e Donald O’Connor, nel 1952 con "Singin’ in the Rain", la commedia musicale del 1952 diretta dagli stessi attori. Elizabeth Taylor e Debbie Reynolds ripresero poi la loro amicizia e si presero gioco di Fisher nel film per la tv, "These Old Broads". Per la tv, negli anni ’70, la Reynolds interpretò altri importanti ruoli, tra cui quello della madre di Grace Adler, interpretata da Debra Messing, nella sitcom Will & Grace. Per il cinema sono moltissime le pellicole che la rendono ancora oggi celebre. Una su tutte, "La conquista del West (How the West Was Won)", di Henry Hathaway e John Ford (1962), con Henry Fonda e Gregory Peck.

"Debbie Reynolds era di prima classe. Era affettuosa, di talento, bella, una professionista. Mi dispiace per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di incontrarla", ha scritto su twitter il famoso conduttore televisivo Larry. E l'attrice Bette Midler ha dichiarato: "E' difficile da accettare. Bella, di talento, totalmente dedita alla sua arte, ha seguito Carrie".