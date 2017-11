Un treno tedesco è deragliato nella stazione di Basilea

La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn conferma il deragliamento del treno intercity ICE 75 a Basilea, in Svizzera, nella zona d'ingresso della stazione. "Secondo le Ferrovie federali svizzere", scrive in un tweet DB, "non ci sarebbe per ora nessuna vittima. I passeggeri sono stati in grado di lasciare il treno e raggiungere la piattaforma".

Gegen 17 Uhr sind einzelne Wagen des #ICE75 (Hamburg Altona - Chur) im Einfahrtbereich des Bahnhofs Basel SBB aus den Gleisen gesprungen. Laut SBB gibt es nach derzeitigem Stand keine Verletzten. Die Reisenden konnten den Zug über den Bahnsteig verlassen. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 29 novembre 2017

La stazione ferroviaria di Basilea è stata chiusa al traffico. Secondo le informazioni online della Deutsche Bahn il treno è un Intercity Express, che è partito mercoledì mattina da Amburgo e avrebbe dovuto raggiungere Zurigo alle 18. Il 1 maggio scorso, un ICE era deragliato alla stazione centrale di Dortmund. Due persone sono rimaste leggermente ferite nell'incidente. La riparazione dei binari ha richiesto più di tre settimane.