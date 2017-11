La procura di Mantova ha confermato il capo d’accusa per il sindaco: tentata concussione continuata. Anche se la parte lesa nega la sua condizione di vittima, nega di avere colto molestie o ricatti, dichiara “conoscenza e affetto” e la volontà di difendere il sindaco nel caso in cui “emergano falsità”, ma adesso deve tacere, con il telefono e il computer sequestrati, è un modo di proteggerla anche se lei dice: per favore, non tiratemi in ballo, non sono io, non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.