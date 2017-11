La parabola del black friday, da internet ai negozi fisici

Non c’è solo Amazon pigliatutto a organizzarsi per questo black friday. Anche le catene delle grandi marche e i negozi fisici più piccoli offriranno sconti e promozioni in occasione del “venerdì nero” che si terrà domani, portando così per le strade italiane la tradizione inventata dagli americani per il day after della festa del Ringraziamento. La presa sui consumatori e la visibilità mediatica che ha assunto il black friday sono diventate occasione per “svegliare” i consumi e dare una boccata d’aria anche al commercio tradizionale un po’ in affanno.

La maggior parte degli italiani, secondo un sito di monitoraggio dei consumi, domani preferirà fare un giro “fisico” per negozi per approfittare degli sconti, cresciuti del 4 per cento rispetto al 2016. Per questo la quasi totalità della grande distribuzione non si farà scappare l'occasione: dai grandi centri commerciali alle più famose catene d'abbigliamento e di elettronica, hanno creato campagne di sconti a tema. Ma pur rimanendo fedeli ai punti vendita, gli italiani si confermano smanettoni perché si informano sulle offerte che troveranno in negozio soprattutto via internet. Secondo una ricerca di EY realizzata per Confindustria, tre consumatori su quattro scelgono cosa comprare confrontando i prezzi in rete ma poi il 90 per cento del totale acquista i prodotti scelti nei negozi fisici, senza utilizzare l’e-commerce.

Per chi non avesse tempo di fare acquisti nei negozi, ecco qualche prodotto interessante scelto tra le offerte di Amazon.

