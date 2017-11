E' morto Totò Riina

E' morto nella notte, alle 3.37, Totò Riina, il boss della mafia era ricoverato in coma nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma. Riina, da 24 anni in carcere con il regime del 41 bis, ieri aveva compiuto 87 anni. L'ex capo di Cosa Nostra era malato da anni ma nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate ed era stato operato due volte. A luglio il tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto una richiesta di differimento della pena ma ieri il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva concesso ai famigliari un incontro straordinario. I parenti più stretti del boss hanno chiesto "il più stretto riserbo"

Quest'anno, la difesa di Riina aveva chiesto di dichiarare il proprio assistito incapace di intendere di volere e non in grado di restare in giudizio. Ma per i giudici del tribunale di Milano, che si erano espressi in merito lo scorso luglio, il boss era invece "vigile" e "collaborante", "è in grado di comprendere", è "pienamente capace di intendere e di volere" e quindi poteva essere ascoltato come imputato al processo a suo carico per le minacce rivolte nel 2003 al direttore del carcere di Opera, Giacinto Siciliano, dove Riina era detenuto.