I carabinieri hanno fermato Roberto Spada

Roberto Spada è stato fermato dai Carabinieri della compagnia investigativa di Ostia per i reati di lesioni personali e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso (articolo 7 della legge 152 del 1991) e di aver agito per futili motivi. Spada, che sarà portato a Regina Coeli, è stato protagonista due giorni fa dell'aggressione a una troupe della Rai del programma "Nemo - Nessuno Escluso". I carabinieri sono al lavoro per identificare la persona che insieme a lui potrebbe essere intervenuto durante l'aggressione. La scena, secondo quanto accertato dagli investigatori, è avvenuta alla presenza di una decina di testimoni che oltre a non aver mosso un dito per difendere i due hanno anche inveito con insulti e minacce.

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha commentato il fermo definendolo "la dimostrazione che in Italia non esistono zone franche". "Il ministro dell'Interno ha detto lo stato c'è e noi siamo d'accordo con Minniti", ha poi commentato il segretario del Pd, Matteo Renzi.

Il fermo, ordinato da un decreto emesso dal pm Giovanni Musarò della Dda di Roma, arriva poco dopo l'intervento del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, nel corso di una affollatissima conferenza stampa indetta presso la sede centrale del movimento a Roma per spiegare la posizione di Cpi dopo le critiche seguite alle esternazioni di Spada, membro della famiglia dell'omonimo clan, sulle elezioni di Ostia. "Noi siamo qui oggi a chiedere ufficialmente alla magistratura italiana che apra un fascicolo d'inchiesta su di noi per appurare se esistono rapporti criminali tra noi e il clan Spada. Chiediamo che venga aperta una commissione parlamentare per sapere qual è il rapporto tra noi e il clan Spada. Chiediamo alla politica e alla magistratura di tirare fuori la verità su questa vicenda, chiediamo inchieste rapide veloci e che siano pubbliche", ha detto Di Stefano. "E' ormai un mese che si parla in continuazione di un rapporto fra noi e un clan criminale di Ostia – ha aggiunto – si parla di appoggi politici ma alla prova dei fatti bisognerebbe riuscire a parlare con carte giudiziarie: ci piacerebbe vedere qualcuno che tira fuori le carte di un magistrato che accerti se esistono voti di scambio, perché è di questo che si sta parlando, tra noi e il clan Spada".