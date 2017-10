La coalizione contro il populismo e i soldati russi uccisi dallo Stato islamico. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Matteo Renzi prospetta una coalizione contro il populismo durante la direzione nazionale del Pd. Per il segretario, l’unica possibile alternativa al Consultellum è il Rosatellum bis, che imporrebbe “una composizione più ampia del solo Pd”. Il ruolo del partito diventerebbe dunque quello di “baricentro di ogni tipo di iniziativa anti-estremista”, “I nostri avversari non sono quelli andati via dal Pd”, precisa Renzi.

Am InvestCo prevede 4.000 esuberi e circa 10.000 assunzioni ex novo nel piano di rilancio di Ilva che riguarda tutti i siti italiani del gruppo siderurgico. Contrari Fiom, Uilm e Fim Cisl che annunciano scioperi e mobilitazioni, mentre il ministro Claudio De Vincenti assicura che “non ci sarà alcun licenziamento”.

Alitalia chiede una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria, attraverso una lettera ufficiale inviata a governo e sindacati che indica la nuova scadenza ad aprile 2018.

Resterà valida la soglia del 3 per cento a livello nazionale come sbarramento per i singoli partiti che vogliono accedere al Senato. Lo garantisce Ettore Rosato.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,77 per cento. Differenziale Btp-Bund a 175,10 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,17 sul dollaro.

DAL MONDO



La Banca Caixa sposterà la sede fuori dalla Catalogna. Il cda ha deciso che la sede sarà trasferita da Barcellona a Valencia “a causa della situazione politica e sociale attuale nella regione”. La stessa decisione è stata presa da Banco Sabadell e Mediolanum. Secondo Moody’s: “L’indipendenza avrebbe implicazioni sul credito ampiamente negative, per quanto altamente incerte”.



L’ex primo ministro catalano, Artur Mas, ha detto al Financial Times che la regione “non è ancora pronta” per la piena indipendenza.

Battisti potrebbe essere estradato in Italia nei prossimi giorni, lo scrive il quotidiano O Globo. Cesare Battisti, ex brigatista condannato a 4 ergastoli e rifugiato in Brasile, è stato arrestato il 4 ottobre mentre tentava di fuggire in Bolivia.



Uccisi entrambi i soldati russi catturati dallo Stato islamico. Lo riporta Viktor Vodolatskiy, della commissione della Duma per Affari dei connazionali. I due sono stati giustiziati dopo aver rifiutato di entrare nel gruppo terroristico.



Persi 33.000 posti di lavoro in America. È il primo calo fatto registrare dal 2010, le previsioni erano di un aumento di 90.000 unità.