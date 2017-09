L'assoluzione di Del Turco e l'attacco all’aereporto di Kabul. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

L’accordo su Fincantieri-Stx è stato raggiunto da Macron e Gentiloni che si sono incontrati a Lione. Il gruppo italiano avrà il 51 per cento dei cantieri grazie al prestito dell’1 per cento da parte dello stato francese. “Un ottimo patto che consente al socio industriale di gestire e alla Francia di avere garanzie”, ha commentato il premier italiano.

La Tarsu va ridotta del 40 per cento in caso di emergenza. La decisione è stata presa dalla Cassazione che ha accolto il ricorso dell’hotel Britanique di Napoli. Chi subisce “un diservizio grave e protratto” avrà diritto allo sconto sull’imposta comunale”.

Del Turco è stato assolto in Appello dall’accusa di associazione a delinquere al termine del processo sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese. Il collegio ha rideterminato la condanna per l’ex governatore in 3 anni e 11 mesi.

Mancano 30 voti sullo ius soli al Senato. Il Pd è contro la calendarizzazione, mentre Sinistra italiana sollecita l’esame del ddl. “Quei voti vanno trovati senza crociate”, ha commentato Anna Finocchiaro, ministro per i rapporti con il Parlamento.

Ryanair fa marcia indietro su Alitalia. A causa dei problemi di turnazione delle ferie dei piloti, il vettore irlandese ha rinunciato a depositare un’offerta sulla compagnia aerea italiana.

Borsa di Milano. Fts-Mib +0,85 per cento. Differenziale Btp-Bund a 174,70 punti. L’euro chiude in calo a 1,17 sul dollaro.

DAL MONDO

Price ha usato aerei privati a carico dei contribuenti. Politico.com rivela che il segretario alla Sanità degli Stati Uniti, Tom Price, ha volato con i suoi jet privati al posto di utilizzare, come accade in genere, normali voli commerciali. “Non sono affatto contento di quanto accaduto e glielo dirò”, ha reagito il presidente Donald Trump.



Dei razzi sono stati lanciati all’aereporto di Kabul dopo l’arrivo del segretario di Stato americano James Mattis. Un civile è stato ucciso e 11 persone sono state ferite. Sia lo Stato islamico sia i talebani hanno rivendicato l’attacco.

Schäuble presidente del Bundestag. Wolfgang Schäuble, ministro delle Finanze tedesco, lascerà il suo ruolo governativo per assumere l’incarico una volta insediato il nuovo Parlamento.

Le Maire: “Buona notizia la fusione” tra Alstom e Siemens. Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha detto che il nuovo consorzio manterrà inalterati i livelli di occupazione.



La Palestina ammessa all’Interpol come stato osservatore. Nella conferenza generale dell’Organizzazione internazionale della polizia hanno votato a favore dell’ammissione 75 membri su 133, 24 i contrari, 34 gli astenuti.

Un referendum sull’aborto in Irlanda si terrà nel 2018. Il governo irlandese lo ha annunciato per decidere se abrogarne il divieto.