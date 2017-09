La legge elettorale del Pd e i rohingya nel discorso di Aung San Suu Kyi. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

Il tribunale di Palermo ha sospeso le “regionarie” del M5s. Dopo il ricorso di un attivista, il giudice Claudia Spiga ha confermato la decisione presa in via cautelare la scorsa settimana e ha sospeso la validità del voto online che aveva portato alla vittoria di Giancarlo Cancelleri come candidato per le elezioni in Sicilia. “Vi mangerei solo per il gusto di vomitarvi”, ha detto Grillo ai cronisti che lo aspettavano fuori dall’hotel romano in cui era rimasto recluso per due giorni.

Con la legge elettorale il Pd ci riprova, fa sapere Emanuele Fiano. Giovedì sarà presentato un testo diverso da quello di giugno, conforme all’emendamento Fraccaro-Biancofiore che fissa a 231 i collegi sul territorio nazionale.

Ryanair ha cancellato 702 voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti italiani. Tra i più colpiti c’è lo scalo di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Una dottoressa è stata violentata da un paziente di 26 anni a Catania. L’uomo era entrato nell’ambulatorio con la scusa di farsi curare.

Cresce l’indice Zew sulla fiducia delle imprese in Italia che dagli 11,5 punti di fine agosto si è portato a 14,9.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0.27 per cento. Differenziale Btp-Bund a 166,20. L’euro chiude stabile a 1,19 sul dollaro.

DAL MONDO

Macron: “Irresponsabile violare l’accordo sul nucleare”. Parlando all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha criticato la posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che aveva definito l’accordo “imbarazzante” per il suo paese.

Israele ha abbattuto un drone entrato nel suo spazio aereo dalla Siria. Il drone ha volato per quattro chilometri nella regione delle alture del Golan prima di essere distrutto. L’esercito israeliano ha detto che l’apparecchio, di fabbricazione iraniana, apparteneva a Hezbollah.

Aung San Suu Kyi ha parlato dei rohingya nel suo atteso discorso dopo l’esodo di più di 400.000 persone dalla Birmania al Bangladesh. La leader birmana, premio Nobel per la Pace, ha respinto le accuse di pulizia etnica rivolte all’esercito del paese per le violenze nei confronti della minoranza musulmana. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha reclamato la sospensione delle operazioni militari birmane contro la minoranza musulmana.

Un morto e due dispersi in Guadalupa a causa dell’uragano Maria. La tempesta, che ha raggiunto la categoria 5, con venti fino a 250 chilometri orari, si sta ora dirigendo verso le isole Vergini e Porto Rico.

Toys “R” Us ha dichiarato bancarotta. Si tratta della più grande catena di giocattoli al mondo con oltre 1.600 negozi.