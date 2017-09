Enel prima azienda italiana nella Top20 di Fortune

Enel per la seconda volta negli ultimi anni è stata inserita nella lista “Change the World” di Fortune, la rivista americana di business globale. La “classifica” individua le 50 aziende nel mondo che hanno un impatto sociale positivo attraverso le attività della propria strategia di business. La prima volta per Enel è stata nel 2015 e quest’anno il Gruppo ha fatto di meglio entrando nella Top20, che le è valsa anche il primato quale unica azienda italiana e unica utility a figurare nel prestigioso elenco. La giuria di Fortune ha valutato in maniera positiva le attività del Gruppo elettrico, in base ai dati registrati nell’ultimo anno. L’impegno di Enel a diventare carbon free entro il 2050 e la produzione di energia senza emissioni di CO2, che nel 2016 è stata del 46%, sono solo due degli impegni che hanno garantito la presenza dell’azienda nella Top20. Inoltre, tra i principali progetti del Gruppo, Fortune ha menzionato Cerro Pabéllon, il primo impianto geotermico del Sud America e l’Hub Vehicle-to-grid (V2G) in Danimarca, che sfrutta la tecnologia attraverso la quale viene immessa in rete l’energia inutilizzata dai veicoli elettrici. L’Hub del V2G è solo uno degli 80 progetti in tutto il mondo, che Enel ha siglato con le start-up innovative.