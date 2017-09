Morti, dispersi e gravi danni nell'alluvione a Livorno

Almeno sei persone sono morte nella provincia di Livorno a causa del maltempo che ha portato temporali, grandinate e forti raffiche di vento in Toscana. In un appartamento di un palazzo in via Rodocanacchi, al piano terreno, sono morti quattro componenti di una stessa famiglia. Un'altra persona è deceduta in un'abitazione in via della Fontanella, a Montenero basso. Un uomo è morto in un incidente stradale mentre a bordo della sua auto percorreva la strada statale 206 durante il nubifragio

I soccorritori stanno lavorando per cercare di mettere in sicurezza la zona che potrebbe essere colpita oggi da altre forti piogge e cercare le due persone che ancora risultano disperse.

"Livorno ferita dal nubifragio di queste ore. Ora riunione con prefettura e protezione civile per fare il punto della situazione", ha scritto il sindaco Filippo Nogarin su Twitter, aggiungendo che "l'emergenza maltempo non è finita. Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile". Intanto la Procura di Livorno ha avviato un'indagine.