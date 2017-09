Una malattia nazionale ci rimbambisce

Anche nel caso delle due ragazze americane a Firenze abbiamo esercitato – “abbiamo” vuol dire i giornali, i commentatori a caldo, i social media – una specialità bizzarra in cui siamo maestri: aggiungere un elemento imbecille alla storia per cambiarla. Attenzione: imbecille ma che sembri scaltro, che defletta l’attenzione dai fatti e crei un clima di sospetto. Questa volta è toccato alla polizza assicurativa antistupro, tirata fuori come spiegazione che prova a gettare una luce diversa su un fatto di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.