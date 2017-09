Un terremoto di magnitudo 8.4 ha colpito il Messico. Rischio tsunami

Alle 22,50 di ieri (6,50 di oggi in Italia) per un minuto la terra ha tremato in Messico. Un terremoto di magnitudo 8.4 ha colpito la parte sud del paese. L'epicentro è stato rilevato a pochi chilometri dalla costa della riserva naturale di La Encrucijada in Chapas.

L'allarme tsunami è stato lanciato in tutti gli stati che affacciano sulle coste americane dell'Oceano Pacifico. Il governatore del Chiapas Manuel Velasco ha ordinato l'evacuazione delle aree costiere abitate. Al momento sarebbero almeno cinque le vittime del sisma: tre sono state confermate dalle autorità di San Cristóbal de las Casas, altre due nello stato di Tabasco.

La scossa è stata percepita in tutto il paese: a Città del Messico ha tremato anche l'Angelo dell'indipendenza, uno dei monumenti simbolo della capitale.

Il presidente del Messico Enrique Pena Nieto ha reso noto via Twitter di aver "attivato il comitato nazionale di emergenza" e i "protocolli della protezione civile" dopo la forte scossa di terremoto questa notte nella capitale e in altre aree del paese, considerata come una delle più violente dal devastante sisma del 1985.