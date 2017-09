Cattivissimi loro

Mako e Kei? Più smunti di un crisantemo. Ambra e Allegri? Trash come un rotocalco. La vera coppia politica dell’estate, quella che accende i fuochi d’artificio e illumina lo spirito del tempo, sono Milena e Marco: il glamour della cattiveria, l’apoteosi dello “scansatevi, incapaci”. Un’intervista al fulmicotone, nell’appiccicoso agosto in cui persino il Ministro (maiuscolo) ha potuto temere per la tenuta della democrazia. E’ lei che si dichiara. Lei, la dea di tutte le sinistre senza se e senza Gad....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.